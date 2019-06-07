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07.06.19 13:51

С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Старший сержант, главный сержант батареи - командир орудия 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вадим Забава погиб 3 июня во время исполнения служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных Сил в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 6 июня, в Гуляйполе Запорожской области состоялось прощание с Вадимом Владимировичем Забавой, 1972 года рождения, старшим сержантом, главным сержантом батареи - командиром орудия 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который трагически погиб 3 июня ночью во время исполнения служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных Сил в Донецкой области.

Вадим Забава родился 11.08.1972 года. Был призван в третью волну мобилизации, в дальнейшем подписал контракт. Был ранен, осколок мины остался в ноге, но Вадим вернулся в армию. Один из основателей ОО "Союз ветеранов АТО" Гуляйпольского района.

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У него остались мать, брат (участник АТО), жена, дочь и сын-десантник.

С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 01

С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 02
С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 03
С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 04
С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 05
С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 06
С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 07
С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 08
С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 09
С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 10
С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 11
С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 12
С воином 80-й ОДШБр Вадимом Забавой, погибшим на Донбассе, простились в Гуляйполе 13

Фото: gylyajpole.city

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