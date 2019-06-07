"Он близкий друг нардепов Пономарева и Валентирова", - жена убитого ветерана Сармата об изменении меры пресечения одному из заказчиков преступления. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в специальном видеообращении, опубликованном в соцсети.

"Печерским районным судом было принято - незаконно, несправедливо, решение об освобождении и изменении меры пресечения для одного из организаторов убийства моего мужа - Михаила Сигиды. Он является близким другом депутатов наших в Верховной Раде Валентирова (ред.- член фракции "БПП") и Пономарева (ред. - группа "Воля народа"). Я обращаюсь ко всем побратимам, ко всем неравнодушным людям, чтобы помогли и отстояли справедливое решение", - говорит Татьяна Олешко.