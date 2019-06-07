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07.06.19 17:12

Призываю разведку рассказать руководству страны о тотальном контроле РФ на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский недостаточно проинформирован о том, как обстоят дела на Донбассе.

Об этом он заявил в обращении в Facebook, собщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы услышали очень опасное заявление президента Зеленского - якобы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории. Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию", - отметил Порошенко.

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Он призвал разведку проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, находятся кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации.

"Россия полностью контролирует все, что происходит на Донбассе: там ходит рубль, находятся российские военные, раздают российские паспорта. Подчеркиваю, что и ответственность за смерть двух украинских героев и шестерых раненых несет РФ и приказ отдавали российские командиры", - уточнил глава партии "Европейская солидарность".

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