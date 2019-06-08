Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
08.06.19 14:36

"Самопомич" представила список для похода в Раду. ВИДЕО

Партия "Самопомич" назвала кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду, запланированные на 21 июля 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Читайте также: Смешко представил первую десятку партии "Сила и честь". СПИСОК

В топ-20 списка партии "Объединение "Самопомич" вошли:

  1. Андрей Садовый, лидер партии и мэр Львова.
  2. Ольга Квасницкая – депутат Одесского горсовета, известная в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.
  3. Александра Дрик – одна из активисток антикоррупционного движения в Украине.
  4. Татьяна Бедняк – известная харьковская волонтер и депутат облсовета.
  5. Оксана Сыроид – вице-спикер парламента.
  6. Виталии Федоров – ветеран АТО и предприниматель из Тернополя.
  7. Олег Березюк – действующий нардеп, лидер парламентской фракции "Самопомич".
  8. Николай Кмить – предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская".
  9. Татьяна Острикова – действующая депутат "Самопомочи".
  10. Ольга Бабий – вице-президент Ассоциации водоканалов Украины.
  11. Игорь Косован – проповедник, пастор.
  12. Роман Семенуха – народный депутат Украины.
  13. Руслан Хомич – председатель Ассоциации фермеров Волыни.
  14. Олег Лаврик – народный депутат Украины.
  15. Мария Яковлева – Генеральная директор ООО "Укрнафтагазэнерго".
  16. Андрей Дмитриев – херсонский предприниматель, депутат областного совета.
  17. Вячеслав Кущинский – юрист, руководитель Полтавского отделения "Самопомочи".
  18. Любомир Зубач – народный депутат Украины.
  19. Юрий Акуленко – председатель фракции "Самопомич" в Днепровском городском совете.
  20. Руслан Сидорович – народный депутат Украины.

Всего в списке 106 кандидатов.

Читайте также: Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма". ВИДЕО

Отметим, по последним обнародованным рейтингам, на внеочередных парламентских выборах партия "Самопомич" сможет набрать 1,1%, а это значит, что она не сможет пройти в Верховную Раду следующего созыва. В предвыборном рейтинге партий "Самопомич" находится на 12-м месте.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100