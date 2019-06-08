Ужгородец погиб в результате самоподжога, устроенного из-за действий прокуратуры, полиции и "Закарпатгаза". ВИДЕО

Перед тем он три года судился с полицией и газовой компанией в связи с, по его мнению, неправомерными действия с их стороны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр информации о правах человека.

О деталях и причинах трагического случая сообщает местный "21 канал".

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Самоподжог случился 6 июня около полудня напротив областной прокуратуры, после чего мужчина бросился в реку. Свидетель происшествия сразу вызвал полицию.

"Мужчину вытащили, на месте работали правоохранители, а также медики, которые госпитализировали пострадавшего", - сообщила пресс-секретарь местной полиции в комментарии "21 каналу".

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Однако, по словам главного врача областной больницы, мужчина получил 90% ожогов тела, что несовместимо с жизнью. Утром следующего дня 7 июля он умер.

По факту самоподжога полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. 1 ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства).

После его смерти дело передали в территориальное управление Государственного бюро расследований Львова для досудебного расследования.

"Одной из вероятных причин этого поступка является его конфликт, который имел место в 2016 году при его участии и работников правоохранительных органов и одного из частных учреждений края. Сейчас это дело слушается в Ужгородском суде", - сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Берега.

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17 августа 2016 года сотрудники "Закарпатгаза" вместе с представителями полиции пришли отключать мужчине газ за долг в 24 тысячи гривен. При этом, по словам его жены, накануне она была в офисе газовиков и сообщила, что от долга не отказывается и будет его постепенно платить. Но ее не устраивало, что газовики не учли 50% льготы мужчины как пенсионера - сотрудника МВД с инвалидностью.

"Они приехали отключать нас от газа без решения суда, не показали ни одной бумажки для совершения своих действий. Мы были против, поэтому они (газовики. - Ред.) Вызвали сотрудников полиции. Сначала полицейские подошли нормально, расспросили ситуацию, но потом их отозвали газовики и они уже вышли такие навороченные и начали нас бить", - говорит жена погибшего Наталья Устименко.

По ее словам, работники полиции "ломали руку" мужчине, когда он пытался не упустить газовиков в собственный двор.

Также, она утверждает, что их обзывали по национальному признаку.

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"Эти сотрудники издевались над нами. Мужчина еврей, они обзывали его "жидом", я - русская, меня обзывали "москалькой", а сыну говорили, чтобы он шел в АТО и заработал деньги на газ", - добавила Устименко.

Наконец, чтобы не пустить газовиков домой, мужчина бросил под ноги "коктейль Молотова". Жена уверяет, что никто не пострадал от этих действий, а экспертиза доказала, что этот раствор не мог нанести вреда.

Газ семье таки отключили, а в последующие полгода они полностью погасили долг.

Жена пострадавшего подала заявление на действия полиции за нанесение телесных повреждений ее мужу. Но параллельно с этим, в ответ прокуратура возбудила дело против самого мужчины сопротивление действиям полиции.

"По словам заявительницы, неправомерными действиями патрульных и работников "Закарпатгаза", ее мужу были причинены телесные повреждения. Но прокурора не обнаружила состава преступления в действиях правоохранителей. Поэтому закрыла уголовное производство", - рассказала секретарь Ужгородского городского суда Надежда Гейруш.

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Жена попыталась обжаловать закрытие дела. Раз на днях областная прокуратура отказала в ее заявлении на отмену. Именно этот отказ мог стать причиной самоподжога.

Второе дело, уже против мужчины, который сопротивлялся полиции, закроют по факту смерти подозреваемого.