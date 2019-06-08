Враг с территории Горловки обстрелял Пивденне из минометов, - ОТУ "Север". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТУ "Север", оккупанты вели огонь из 120 и 80 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

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Обстрелы продолжались почти два часа. В частности, противник выпустил более 50 снарядов 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. "На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери врага уточняются", - отмечается в сообщении.

"Циничное и демонстративное использование врагом запрещенных артиллерийских систем демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности", - подчеркивают в ОТУ.

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