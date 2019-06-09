NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода. ВИДЕО

Звука в трансляции нет, но с понедельника по четверг днем и вечером в чате можно задать вопрос специалистам, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Оснащенный 23 камерами, ровер создан на базе конструкции "Кьюриосити". Старт миссии "Марс-2020" запланирован на июль 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в феврале 2021 года. В рамках программы планируется найти возможные следы микроорганизмов, а также изучить геологические процессы на планете и проверить технологии, которые могут быть использованы при возможной высадке людей на планете.
Аппараты будут работать в 45-километровом кратере Езеро, который находится на западе равнины Исиды и к северу от экватора. Это один из древнейших районов на Марсе.
Сейчас идет активная сборка ровера в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA. В комнате установили веб-камеру, которая ведет непрерывную трансляцию всех действий инженеров и технических специалистов, работающих с марсоходом.