Камера зафиксировала наезд автомобиля полиции на ребенка в Конотопе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик выложила служба новостей ТСН.

На кадрах виден момент аварии. Прохожие эвакуировали ребенка за считанные минуты после аварии, "скорую" не ждали. Для этого нашли широкую доску и на ней, как на носилках, понесли парня в больницу, расположенную неподалеку.

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Напомним, 7 июня водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном автомобиле наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Успенской-Троицкой в ​​Конотопе. Ребенка госпитализировали.

Следствие проводят следственные Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.