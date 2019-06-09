Камера зафиксировала наезд автомобиля полиции на ребенка в Конотопе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик выложила служба новостей ТСН.
На кадрах виден момент аварии. Прохожие эвакуировали ребенка за считанные минуты после аварии, "скорую" не ждали. Для этого нашли широкую доску и на ней, как на носилках, понесли парня в больницу, расположенную неподалеку.
Напомним, 7 июня водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном автомобиле наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Успенской-Троицкой в Конотопе. Ребенка госпитализировали.
Следствие проводят следственные Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.