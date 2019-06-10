Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Так, согласно сообщению общественного объединения, "следственные мероприятия" проводятся в Алуште у Эльдара Кантемирова (увезли, вменяют ст. 205.5.), в селе Малый Маяк Алуштинского района у Руслана Месутова, в селе Строгоновка Симферопольского района у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года). Также сообщается об обысках в доме Ризы Омерова по адресу: Белогорск, ул. Маяковского 9, его отца Энвера Омерова (Белогорск, Шевченко, 45/1) и в селе Каменка Симферопольского района. Ризу Омерова позднее задержали и увезли в неизвестном направлении.

Кроме того сообщается, что следственные мероприятия российских силовиков проходят в с. Изобильное, Алушта - в доме Ленура Халилова, председателя местной религиозной общины и в пгт. Зуя Белогорского района в доме Джеппарова Айдера (на данный момент его увезли).

По этим данным, после обыска российские силовики задержали и увезли в отдел ФСБ России в Крыму Эскендера Сулейманова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупационный суд в Крыму продлил на 2 месяца содержание в СИЗО тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова. ФОТО

Сообщается также, что во время обыска у супруги Ризы Омерова от пережитого стресса начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности. На данный момент ее увезли в роддом.

Отметим также, сегодня утром по дороге в Ростов были остановлены сотрудниками ДПС сестра и отец Ризы Омерова - Фатма Исмаилова и Энвер Омеров. На данный момент Энвер Омеров задержан.



Фото: Крымская солидарность/Facebook

Фатма Исмаилова является супругой Рустема Исмаилова, фигуранта по "делу Хизб ут-Тахрир" (симферопольская группа).



