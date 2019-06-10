Полиция установила двух напавших на телеоператора Макарюка во время стычки в Харькове, - замначальника ГУПН Чиж. ВИДЕО

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание ХарківTimes.

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"Мы видим, кто и как толкает Макарюка… На данный момент установлено два нападающих, которые осуществляли активные действия в отношении журналиста. Мы понимаем, кто это, на данный момент собираем доказательную базу", - сказал он.

Чиж также сообщил, что врач Сергей Белешко предоставил следствию справку о том, что в настоящее время запрещено разговаривать с Макарюком, учитывая состояние его здоровья. По его словам, как только врачи позволят, с пострадавшим будут проведены следственные действия. До этого времени следствие собирает видео с места происшествия, назначен ряд экспертиз.

Сотрудники рынка нашли видеокамеру, которую отобрали у оператора нападавшие и разбили ее. Они передали ее следствию, видеокамера приобщена к материалам следствия.

Чиж заявил, отвечая на вопросы журналистов, что будет проведено служебное расследование относительно правильности действий сотрудников полиции на месте конфликта. В то же время он заявил, что оценивает действия своих подчиненных на "отлично".

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Полиция просит граждан, у которых имеются сведения или видео по событиям на ТЦ "Барабашово", предоставить их следственным Киевского или Московского отделов полиции.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.

Полиция открыла уголовные производства по факту нападения на журналиста по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.