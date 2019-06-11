"Просто не стрелять, просто помириться уже не выйдет", - три года назад, во время обстрела шахты "Бутовка" погибли бойцы ДУК "Правый сектор" с позывными Легат, Док, Гуцул и Ярик. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, еще 13 воинов получили ранения. Сегодня побратимы погибших едут к месту захоронения героев-добровольцев в Хмельницкой, Донецкой, Киевской областях и Закарпатье.

"11 июня 2016 года группа бойцов ДУК "Правый сектор" зашли на шахту "Бутовка", чтобы выполнить задание... Когда они зашли, через некоторое время их накрыла российская артиллерия... Все эи стены не выдерживали снарядов. Били именно по группе "Правого сектора"... Просто не стрелять, просто помириться уже не выйдет. Смерть наших побратимов, смерть наших друзей - и ВСУ, и добровольцев, не может просто так пройти", - говорит один из побратимов погибших во время обстрела.

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