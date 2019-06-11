"Еще в марте 2016 года 87 страниц доказательств по делу "Укроборонпрома" я лично, официально передал директору НАБУ Сытнику", - Матиос. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в специальном видеообращении рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос и обвинил НАБУ в распространении неправдивой информации.

"5 июня НАБУ распространило недостоверную информации о том, что Главная военная прокуратура не дала доступ к материалам уголовного производства о коррупции в "Укроборонпроме". О том, что во время поставок запчастей оборонным предприятиям осуществлялись коррупционные действия. Обращаю внимание - это абсолютная неправда. Напоминаю, что еще в марте 2016 года 87 страниц доказательств я лично, в этом кабинете, официально передал директору НАБУ Артему Сытнику. Переданные материалы сведетельствовали о вероятной причастности ряда гражданских и должностных лиц, а также непосредственно детективов НАБУ к коррупционным действиям и возможного получения взяток. То есть к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Такими делами по закону должно заниматься исключительно НАБУ, но после долгих трех лет бездеятельности и рассказов о том, что все противодействовали НАБУ, это учреждение и его руководство выдало новую порцию вранья на генеральную и военную прокуратуру". - сказал Матиос.

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