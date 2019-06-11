"Порохоботы" и "зрадофилы" - это люди одного класса, которые любят обсуждать кого-то другого, - Бирюков. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова

00:40 "Сверка часов": "зрадофилы" и "порохоботы"

7:15 Обновление "Блока Петра Порошенко"

12:00 Общественная организация "Солідарна справа громад"

23:07 Список партии "Европейская солидарность"

27:55 "Старые лица" БПП

40:28 Раскол "порохоботов"

47:22 Электронные декларации

48:28 Война

51:05 Прогноз на будущее

Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность".

Возглавил партийный список Петр Порошенко. Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Далее в "пятерке" – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

На съезде также представили кандидатов в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева, волонтера-медика Яну Зинкевич, экс-губернатора Львовщины Олега Синютку, замглаву Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.