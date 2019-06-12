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12.06.19 10:43

Делегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС. ВИДЕО

Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем Александром Данилюком посетила зону проведения операции Объединенных сил, в том числе передовые позиции в районе Авдеевки.

Как сообщается в среду на странице ООС в Фейсбуке, цель визита - ознакомление с ситуацией на линии столкновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей, передает Цензор.НЕТ.

Члены СНБО в рамках визита заслушали доклад командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского по общей ситуации.

Кроме того, рабочая группа СНБО посетила передовые позиции украинских войск в районе населенного пункта Авдеевка, побывала на Приазовье, где изучила состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии столкновения.

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Представители СНБО также изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.

Делегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС 01

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