С начала суток враг 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела: в районе Водяного (из стрелкового оружия), Старогнатовки (из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), вблизи Авдеевки (из ручного противотанкового гранатомета), Новотроицкого (из гранатометов различных систем).

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов: четыре раза - в районе Зайцево (из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Новгородского (из 120 и 82 мм минометов, стрелкового оружия), дважды - вблизи Луганского (из гранатометов различных систем), Новолуганского (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новотроицкого (из гранатометов различных систем).

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"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня враг 24 раза атаковал позиции ОС на Донбассе: ранены трое украинских воинов, уничтожены 2 и ранены 7 наемников РФ.