С начала суток враг 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела: в районе Водяного (из стрелкового оружия), Старогнатовки (из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), вблизи Авдеевки (из ручного противотанкового гранатомета), Новотроицкого (из гранатометов различных систем).
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов: четыре раза - в районе Зайцево (из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Новгородского (из 120 и 82 мм минометов, стрелкового оружия), дважды - вблизи Луганского (из гранатометов различных систем), Новолуганского (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новотроицкого (из гранатометов различных систем).
"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 июня враг 24 раза атаковал позиции ОС на Донбассе: ранены трое украинских воинов, уничтожены 2 и ранены 7 наемников РФ.