Неизвестные сожгли автомобиль бывшего вице-мэра Ужгорода Цапа. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook, выложив видео горящего автомобиля и фото с последствиями пожара.

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"Когда и мешаешь системе, и тебя не могут купить - тебя запугивают, преследуют по надуманным уголовным делам, дискредитируют, травят через продажных глашатаев, пытаются упрятать за решетку, отстраняют десятки раз от должности, несколько раз незаконно увольняют. Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции. И тогда уже в ход идет грязное-бандитское ...", - написал он.

Как рассказали Mukachevo.net в Главном Управлении Национальной полиции Закарпатья, сегодня, 13 июня в 4:17 часов на линию "102" поступило сообщение о том, что в Ужгороде на улице Капушанской горит автомобиль.

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На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный поджег автомобиль Mercedes владельцем которого является житель Ужгорода, 1971 года рождения.



Фото: Цап/Facebook

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, которые направили на экспертизу, а эвакуатором машина была доставлена на спецплощадку.

Продолжается проверка в ходе которой будет установлены все обстоятельства. Усматриваются признаки уголовного преступления по ч.2 статьи 194, а именно повреждение или уничтожение имущества путем поджога.