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13.06.19 14:16

"Отношения с США деградируют, становятся все хуже и хуже", - Путин. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин отмечает, что отношения между Росиией и США постепенно ухудшаются.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир", передает Цензор.НЕТ.

"Нынешняя администрация одобрила, на мой взгляд, несколько десятков решений о санкциях против России за последние годы", - сказал Путин, добавив, что отношения между Москвой и Вашингтоном становятся "деградируют, становятся все хуже и хуже".

Однако, по словам Путина, он надеется, что Россия и США смогут выйти на "какие-либо решения" после саммита "Большой двадцатки" в Осаке в конце июня.

При этом президент страны-агрессора отметил, что отношения РФ и Китая, наоборот, "расцветают", и что эта "стратегическая дружба" тревожит некоторых американских политиков.

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