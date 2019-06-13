Новый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт до 14 июня, - Кличко. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Друзья! До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это небходимо, потому что "улегся" гусасфальт - покрытие моста - отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку. Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались почему так много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта - лишняя крошка отходит через некоторое время. Поэтому, работаем, убираем. Уже завтра днем посетителей", - написал Кличко.

Он отметил, что защитную пленку на стеклянных элементах моста, пострадавшего от вандалов, в ближайшее время заменят на слой защитного "супербронированного стекла".

"Стеклянные элементы на мосту останутся. Они - абсолютно безопасны", - добавил мэр.

О временном закрытии моста также сообщает "Информатор".

Отмечается, что откроют мост в пятницу вечером, 14 июня. На данный момент мост с двух сторон закрыли ограждениями и туда нельзя пройти.

На месте дежурит муниципальная охрана. Они и рассказали, что ремонт начнут ближе к вечеру.

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