"На сегодня я работаю", - замглавы НБУ Рожкова о решении Барышевского суда. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в видеообращении, которое разместила в своем Facebook.
Рожкова отметила, что вернулась в Украину с конференции в США и продолжила работу. Также опровергла информацию, распространенную в некоторых СМИ, что она якобы не вернулась с конференции в Вашингтоне.
"Относительно последнего решения суда, который отстранил меня от работы: мы не получили решение суда, на сегодняшний день я работаю. В случае получения такого решения Национальный банк обжалует его в законном порядке", - заявила Рожкова.
Напомним, НБУ сообщил, что получил письмо от физического лица, где сообщается, что Барышевский районный суд Киевской области запретил Рожковой выполнять возложенные на нее должностные обязанности.