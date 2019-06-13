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13.06.19 16:30

"Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и Министр обороны Украины Степан Полторак приняли участие в испытаниях модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Вильха".

Государственные испытания модернизированных ракет "Вильха-Р", которые прошли на юге Одесской области, подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании, сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.

А. Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала Вооруженных Сил является одним из важнейших для СНБО Украины. В этом контексте Секретарь СНБО Украины напомнил, что Совет принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставках современного и эффективного ракетного оружия для армии.

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"Вместе с министром обороны Степаном Полтораком участвую в испытаниях ракетного комплекса "Вильха": она поражает, во всех смыслах. Развитие и принятие на вооружение современной ракетной техники является государственным приоритетом. Силу уважают", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 01
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 02
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 03
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 04
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 05
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 06
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 07
Вильха поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО 08

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