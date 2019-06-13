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13.06.19 21:31

Доник врет. - Разве порохоботы могу врать? - Могут, - Бирюков. ВИДЕО

Волонтер, экс-советник Петра Порошенко, общественный деятель Юрий Бирюков рассказал о том, какие процессы проходят в партии "Европейская Солидарность", в частности о принципах формирования избирательного списка и высказываниях об этом советника министра обороны Степана Полторака Романа Доника.

Об этом он заявил в  видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

Ведущий Алексей Братущак процитровал слова Доника о том, что "насколько меня информировали нарезали квоту в четыре человека в проходной список партии для "гошки" (общественной организации, - Ред). 

На что Бирюков ответил: "Рома Доник врет. Вот просто врет, как и обо всем остальном, то что он писал. И то, что у нас есть ручная проверка, каждого, кто заполняет анекту и так далее и тому подобное. Зачем он это делает я не знаю".

На уточнение ведущего о том, что "Разве порохоботы могут врать?"

Бирюков заявил: "Могут. Да. Мы такие". 

Полная версия интервью - ПО ССЫЛКЕ 

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