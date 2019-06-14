"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, когда деятельность этой компании заинтересовались правоохранители Крючков уехал за границу, но вскоре вернулся и дал показания о том, в интересах кого разрабатывались коррупционные схемы.

"По Крючкову была достаточно мощная медиа-кампания, собирались материалы, Крючков уехал в Германию, Генпрокуратура направила запрос на его экстрадицию и выдачу, а вот сегодня он приехал, дал показания, оказалось что никаких претензий нет, подозрение ему не выдвинуто, более того ему вернули загранпаспорт и он уехал за границу", - рассказывает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В распоряжении Цензор.НЕТ появилось интервью Крючкова в котором он рассказывает о деталях коррупционной схемы и о ее "героях". По словам Крючкова к схеме были причастны высокопоставленные чиновники. В частности экс-глава Администрации Президента Игорь Райнин.

"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - говорит Крючков в интервью.

Согласно расследованию этой коррупционной схемы из госбюджета было украдено около 150 млн гривен.