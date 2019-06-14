Беспилотник Spectator-М1 принят на вооружение ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Соответствующий приказ, по результатам успешных государственных испытаний, подписал Министр обороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Spectator-М1 - усовершенствованная версия беспилотников Spectator от ОАО "Меридиан" им. С.П Королева". Spectator-М1 предназначен для ведения воздушной разведки, как в день, так и ночью.

В ходе модернизации беспилотный комплекс получил новый тепловизор, усовершенствованную станцию ​​управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Израиль планируют начать совместное производство беспилотников, - посол Лион

Учитывая малые размеры Spectator-М1, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеивания, он остается незаметным для противника. А эффективная система управления и связи позволяет решать задачи даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

Модернизация также касалась различных систем БПЛА, в частности программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели. Кроме того, беспилотник получил новую парашютную систему, что позволило уменьшить скорость посадки до 3 м / с.

Новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задача, - 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

Сейчас специалисты ОАО "Меридиан" им. С.П Королева" готовят Spectator-М1 к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Государственного оборонного заказа.

Напомним, что Spectator был создан в сотрудничестве со специалистами Киевского политехнического института.

Первые беспилотные комплексы Spectator для Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины были поставлены еще в 2015 году. В украинской армии он прошел подконтрольную эксплуатацию, а пограничникам, благодаря этим беспилотникам, удалось практически полностью закрыть украинскую границу.