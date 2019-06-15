Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Я хочу поздравить всю Украину с открытием Центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. А на вас лежит огромная ответственность - разминировать тысячи гектаров освобожденной территории Украины. Мы благодарим вас за то, что вы защищаете наше государство", - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил хорошие условия и качественное техническое оборудование после реконстукции Центра. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что вскоре Донетчина будет усилена и вертолетным отрядом.

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Сейчас боевое дежурство в Центре несут 47 спасателей - пиротехников. Центр обеспечен двумя пиротехническими машинами тяжелого типа, четырьмя пиротехническими машинами легкого типа, восемью оперативно-пиротехническими машинами, одной водолазной оперативно-пиротехнической машиной, бульдозером на гусеничном ходу типа ИМР-2, средствами поиска ВНП на глубину до 0,5 м., до 3 м., до 6 м., комплектами дистанционного перемещения ВОП, средствами индивидуальной защиты (бронешлемы, бронежилеты, очки, тактические костюмы легкого типа и типа EOD-9), а также другим специальным оборудованием для проведения пиротехнических работ.

На базе реконструированного здания предполагается также размещение медико-санитарной части.

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