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15.06.19 19:21

Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Мариуполь Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой подразделений ГСЧС и Морской охраны Госпогранслужбы в акватории Азовского моря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 01

На палубе судна "Капитан Чусов" глава государства посмотрел показательные выступления морских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования.

Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 02

Подразделения отработали действия позадержанию судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии и кораблей морской охраны. Также подразделения осуществили безпарашутне десантирования в Азовское море.

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Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 03
Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 04

Зеленский ознакомился с образцами техники и формы одежды для подразделений морской охраны специального назначения, а также осмотрел катера ГСЧС и отряда морской охраны.

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Зеленский в Мариуполе ознакомился с работой подразделений морской охраны в Азовском море 05

Фото - пресс-служба МВД.

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