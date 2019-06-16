Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв: в домах вылетели окна, людей эвакуировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой "Информатор".

Взрыв прогремел около 23:30. По предварительной информации, источник взрыва находился в одном из гаражей во дворе жилого дома. Очевидцы рассказали, что от мощного взрыва в некоторых квартирах вылетели стекла и двери балконов.

По данным местных жителей, гаражи достаточно долго сдавали в аренду. Последнее время там часто видели фургончики с кофе. Эту информацию проверяют правоохранители.

Мощный взрыв полностью разрушил гараж и, буквально, уничтожил автомобиль, стоящий поблизости. В окрестных домах перекрыли газоснабжение. Предварительно, утечки газа после происшествия не наблюдается. По состоянию на 01:00, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают 4 наряда патрульной полиции, пожарно-спасательная и газовая службы, а также дежурят кареты скорой помощи. Детали и причины инцидента устанавливаются.

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По информации ГосЧС, обнародованной 16 июня, взрыв произошел 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей.

"В результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля", - заявили в ГосЧС.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.

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