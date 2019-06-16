Кандидат от "Слуги народа" Арахамия: "Не уважаю Коломойского". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я не уважаю Коломойского. Потому что когда я прилетел в Днепр и увидел, в каком состоянии Днепровский аэропорт, если это родной город такого состоятельного человека, то я считаю, что ему просто "по фигу". Если ему "по фигу" на свой город, то как ему может быть не "по фигу" на свою страну?"- сказал он.

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Арахамия подчеркнул, что прежде чем согласиться присоединиться к президентской партии, вопрос ее "завязок с Коломойским" было одним из решающим для него.

"Две вещи, которые меня беспокоили перед тем, как я мог согласиться или не согласиться присоединяться к команде. Это связи с Коломойским. И второе - это отношение к России. То есть две мои красные линии. С Коломойским - он (Зеленский. - Ред.) мне откровенно сказал, что они партнеры по "Кварталу" были. Не партнеры, а он предоставлял канал, время, поэтому они знакомы. Но говорит: ты посмотришь, когда со временем увидишь мои связи с Коломойским с точки зрения, как я буду действовать", - сказал Арахамия.

Кандидат в депутаты отметил, что сам никак не связан с олигархом, и добавил, что познакомился с ним много лет назад, когда сотрудничал с "Приватбанком".

"Я говорю всегда, что я с Коломойским знаком через "Приват-24", и то в прошлом. Я виделся с Коломойским в 2014 году. Была первая встреча волонтеров с президентом Порошенко. Коломойский был тогда "губернатором". И все "губернаторы" в первом ряду сидели", - сказал Арахамия.

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