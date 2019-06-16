Наемник "ЛНР" задержан в Попасной при проверке документов на вокзале, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По словам задержанного, он в 2014 году откликнулся на предложение родственника и вступил в бандформирование "Призрак" так называемой "ЛНР". Во время пребывания в НВФ мужчина с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан.

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Через неделю наемника РФ якобы вызвали на постоянное место работы и он покинул ряды бандформирования.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

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