С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня, ранен воин ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов: дважды - в районе Водяного (из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), вблизи Талаковки (из крупнокалиберного пулемета), Павлополя (из автоматических гранатометов), Новотроицкого и Лебединского (из крупнокалиберных пулеметов).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела: вблизи Крымского (из стрелкового оружия), Новотошковского (из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), Пивденного (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия).

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Потерь нет.