"Сам танцюй у наморднику", - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в действе участвовали диджей, жонглеры и ходулисты, фокусники и мимы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зоозащитники призывают уничтожить в Украине меховую отрасль

Участники держали плакаты "Сам танцюй у наморднику", "Любиш цирк? А жити в клітці?", "Цирку - людей, тваринам - волю", "Учитесь любить животных, а не смеяться над их страданиями", "Люди - клоуни, звірі - ні" и другие.

Организовало мероприятия гуманистическое движение UAnimals.









Также смотрите: Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж













Смотрите также: Акция в защиту кинотеатра "Киев" прошла под КГГА: Кличко передали обращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж















Смотрите: Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж













Также смотрите: На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж













Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мероприятия в честь Дня Героев прошли в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж













Также смотрите: На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, движение UAnimals уже четвертый год ведет активную борьбу за запрет эксплуатации животных манежах. Они, в частности, добились локального запрета шапито с животными в десятках городов.

Смотрите также: "Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пришли под Администрацию Президента. ВИДЕО