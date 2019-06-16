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16.06.19 21:44

"Сам танцюй у наморднику", - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Администрацией президента прошла акция с призывом отказаться от эксплуатации животных в цирках.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в действе участвовали диджей, жонглеры и ходулисты, фокусники и мимы.

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Участники держали плакаты "Сам танцюй у наморднику", "Любиш цирк? А жити в клітці?", "Цирку - людей, тваринам - волю", "Учитесь любить животных, а не смеяться над их страданиями", "Люди - клоуни, звірі - ні" и другие.

Организовало мероприятия гуманистическое движение UAnimals.

Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 01
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 02
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 03
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 04

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 05
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 06
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 07
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 08
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 09
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 10

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 11
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 12
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 13
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 14
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 15
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 16
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 17

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 18
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 19
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 20
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 21
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 22
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 23

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 24
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 25
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 26
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 27
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 28
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 29

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 30
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 31
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 32
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 33
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 34
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 35

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Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 36
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 37
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 38
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 39
Сам танцюй у наморднику, - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента 40
Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, движение UAnimals уже четвертый год ведет активную борьбу за запрет эксплуатации животных манежах. Они, в частности, добились локального запрета шапито с животными в десятках городов.

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