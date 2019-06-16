АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности, - Богдан. ВИДЕО

Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Итоги" с Олегом Панютой на телеканале "Украина", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
"Мы планируем создать из Администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", - отметил Богдан.
На вопрос, что будет со старым зданием, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.
"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в здании на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", - сообщил Богдан.
Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.