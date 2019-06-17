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17.06.19 12:35

По списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Соколов, - одесский активист Стерненко. ВИДЕО

По списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Михаил Соколов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своем видеоблоге говорит одесский активист Сергей Стерненко.

"Для того, чтобы проверить эту информацию, я зашел на официальный сайт российской налоговой службы... Когда я ввел на этом сайте фамилию, имя и отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, то система показала даже код плательщика налогов. Это значит, что гражданин РФ с такими персональными данными существует. И тогда мы получаем одно из двух: либо у Соколова Михаила Юрьевича есть брат-близнец с точно такими же персональными данными, либо в списке "Слуги народа" есть гражданин РФ, который собирается стать народным депутатом Украины",  - говорит Стерненко.

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