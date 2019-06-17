Политзаключенному Клыху пригрозили переводом в камеру с чеченцами за объявление голодовки, - правозащитница Щур. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала российская правозащитница, член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур, информирует Цензор.НЕТ.

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"Есть информация о состоянии здоровья Клыха от его адвоката и консула, который его постоянно посещает. Голодание не произошло, поскольку, по словам Станислава, его предупредила администрация тюрьмы, в которой находится. Если он это сделает, к нему применят такие мероприятия, как переселение в камеру с недружественными осужденными", - сказала Щур.

Она рассказала, что за стеной в Клыха долгое время содержались чеченцы, а его как раз обвиняют в том, что он участвовал в чеченской войне. Такая пропаганда могла бы плохо закончиться для политзаключенного.

"В целом администрация тюрьмы нейтрально относится к незаконно осужденному, но есть такие попытки, как голодание. Поэтому Станислав ест, но ограниченно. Большая проблема касается его психологического состояния. Потому что пять лет находится в одиночной камере после пыток, а также периодически его переселяют в психиатрическую больницу. Поэтому все очень плохо", - отметила она.

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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

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