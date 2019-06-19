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19.06.19 10:51

"Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах...", - "Наші гроші" рассказали о связях и деньгах главы АП Богдана. ВИДЕО

Глава Администрации Президента Андрей Богдан имеет обширные связи в разных государственных структурах и с разными высокопоставленными чиновниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске проекта "Наші гроші".

"Глава администрации Зеленского намного больше интегрирован в политику, чем сам президент. Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах. Это только небольшая часть давних связей Андрея Богдана - связей со старой системой, против которой и голосовали сторонники нынешнего президента...", - говорят авторы сюжета.

В расследовании говорится о том, что Богдан и сам часть старой системы. В 2010 году нынешний глава АП попал в правительство Азарова на должность замминистра Кабинета министров. В этот период Богдан начинает активно приобретать недвижимость.

"В ноябре 2011-го он стал владельцем имения в Конче-Заспе - в ЖК "Краєвид", плащадью больше 500 квадратных метров с выходом к каналу и пришвартованным белым катером. В июле 2013-го жена Богдана Ольга стала владельцем сразу двух больших квартир на Печерске... Через три месяца - в октябре, Богдан оформил на себя несколько нежилых, вероятнее всего офисных, помещений в на Днепровской набережной", - говорится в расследовании.

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