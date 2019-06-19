Гройсман поручил подготовить документ о снижении тарифов на тепло и горячую воду на 15-20%. ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на сегодняшнем заседании правительства.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Минюсту относительно того, чтобы вынести на следующее заседание правительства решение по установлению экономически обоснованного ограничения цен на тепло и горячую воду в стране, которое вступит в действие со следующего отопительного сезона", – сказал Гройсман, подчеркнув, что цены должны быть на 15-20% ниже текущих.

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Премьер-министр также отметил, что у всех есть 6 месяцев для того, чтобы еще раз проинвертизировать свою систему производства тепла и транспортировки горячей воды и сделать выводы.

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