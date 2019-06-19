По факту гибели народного депутата Тымчука полиция открыла уголовное производство, - Князев. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом сегодня, 19 июня, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, который находится на месте происшествия.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Он рассказал, что сообщение о смерти народного депутата, 1972 года, поступило в Нацполицию в 12:15.

"Сейчас работает следственно-оперативная группа полиции Киева, на месте находится глава столичной полиции Андрей Крищенко. Сейчас на место происшествия для процессуальной координации прибудет руководство прокуратуры города. Подтверждаем факт смерти народного депутата", - сообщил Князев.

По словам главы Нацполиции, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы.

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"Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Или нарушена обстановка квартире - осматриваем", - сообщил председатель Нацполиции.

Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена ​​позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.

По факту уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.