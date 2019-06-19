У Тымчука не было депрессии. Это не может быть самоубийство, - Тетерук. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тетерук заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Эспрессо.TV

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "В последний раз, когда я виделся с Дмитрием, мы говорили о его профессиональной деятельности в Информационном Сопротивлении, у него не было депрессии. Подчеркиваю: это не может быть самоубийство. Это человек, который планомерно трудился над своей работой: активно доказывал агрессию РФ против Украины. Тымчук - профессиональный военный и с оружием провел более половины жизни. Есть определенные вещи, которые нарабатываются на автоматизме. Я просто не верю по многим причинам, что офицер с многолетним опытом погиб в результате небрежного отношения с собственным оружием. 99%, что это неправда", - сказалТетерук.

Нардеп напомнил, что Тымчук профессионально освещал участие российских военных в войне против Украины, и допустил причастность спецслужб РФ к его гибели.

"Он был ключевым игроком в защите информационного пространства и доказывал, что РФ использует свои спецслужбы как регулярные войска в агрессии против Украины. У нас есть враг - РФ. Россия неоднократно планировала и проводила теракты против ключевых игроков сопротивления Украины против РФ. Так же погибли наши военные и журналисты. Это дает основания полагать, что мы будем иметь версию замаскированного под самоубийство убийства. Хотел бы, чтобы следователи тщательно изучили это дело и в кратчайшие сроки дали ответ, что на самом деле произошло. В случае, если мы получим убийство Дмитрия Тымчука, все причастные к этому понесут жесткое наказание ", - добавил Тетерук.

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Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.