"Нападение" патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель "русского мира" и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей facebook-странице написал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.

Вечером 18 июня экс-полицейский Дмитрий Ярославский опубликовал видео, как патрульные задерживают женщину, с ярким комментарием о беспределе патрульной полиции. Автору поста информацию изложили так: патрульные остановили какую-то машину в пробке на Бессарабке и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах, за ними в авто ехала семья - муж жена и ребенок - женщина решила снять на видео "конфликтную ситуацию" и патрульные "переключили свое внимание на нее". "Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на 5 часов в машине ребенком. Как Вы понимаете, сейчас в прокуратуре Киева данную ситуацию фиксируют, снимают побои и внесут в ЕРДР", - сообщает Ярославский.

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Однако, указывает начальник Департамента патрульной полиции, видео с камер полицейский показывает ситуацию с другого ракурса. В частности, указанная женщина применяла физическую силу к патрульной.

"Даже со стороны, слышно как прохожие ему же(водителю) делают замечание! После, появляется женщина с телефоном, которая не хочет уйти с проезжей части по требованию патрульного. Мало того - она обзывает его "су#кой" и "диб#лом" и… Итог: набрасывается царапая своим шикарным маникюром лицо девушки-патрульной полицейской, отталкивая ее. Соответственно и аналогично, включается МУЖчина в красной футболке. Происходит вполне адекватное задержание за нанесение телесных повреждений и нападение на полицейских во время выполнения служебных обязанностей", - уточняет Жуков.

Ярославский не разбирается в ситуации. Жуков сокрушается, что "общество прислушивается к таким мразям, как этот преступник в погонах": "С таким успехом, если будут писать в социальных сетях грабители, разбойники, насильники и убийцы, про якобы правду и беспредел, то люди будут думать, что это и есть истина! Убийца дело говорит! Вымогатель, я на 100 на твоей стороне! Ну и так далее".

"Хотел бы чтоб эти же компетентные органы (СБУ и ГПУ) обратили внимание на вымогателя-майора милиции Дениса Ярославского. Почему он разгуливает на свободе за такое тяжкое преступление, проповедует русский мир, смеется и дискредитирует работу правоохранительных органов!? Почему преступник и бандит может быть кандидатом в депутаты!? Он открыто пишет угрозы в сторону ребят, - что их можно разоружить и пристегнуть друг к другу их же наручниками. О каком законодателе может идти речь? Не удивлюсь, если на днях он появится на каком-нибудь телеканале с очередной слезой обиженного эксперта-вымогателя", - резюмировал начальник Департамента патрульной полиции.

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Денис Ярославский - майор милиции, экс-руководитель Голосеевского управления полиции Киева и Обуховского отделения Нацполиции.

Жуков подчеркивает, что Ярославский последовательно транслирует на своей странице приверженность к "русскому миру".











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В 2017 году Ярославского и его подельников за вымогательство в особо крупных размерах группой лиц задержало СБУ. "После этого, он - Денис, который спец и топтал, в 2019 г. оказался правильным активистом, советником, экспертом по всем вопросам и критиканом по работе правоохранительных органов", - отмечает Жуков.





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Оперативные фото задержания Дениса Ярославского/fb Євгеній Жуков

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