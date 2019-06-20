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20.06.19 11:02

Вместо администрации - офис, кабинет с видом на Европейскую площадь, системы энергосбережения и площадь для протестов, - Зеленский обсудил переезд с Банковой. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с чиновниками своей администрации переезд в новый современный офис.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди нововведений смена названия с администрации президента на офис главы государства, изменение структуры и функций чиновников.

Финансирование переезда с Банковой будет происходить за счет грантов без использования госсредств. Кабинет президента в Украинском доме будет с видом на Европейскую площадь. Кроме того, помещения будут оснащены новыми экологическими системами энергосбережения. Одним из условий переезда является создание площади для проведения акций протеста. Для этого, вероятнее всего, будет изменена схема движения транспорта по Европейской площади. 

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