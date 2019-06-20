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20.06.19 13:43

"С вами я готов идти вперед и побеждать", - новый командующий Нацгвардией Балан обратился к гвардейцам. ВИДЕО

В системе управления подразделениями Национальной гвардией Украины планируется провести ряд изменений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил новоназначенный командующий НГУ генерал-лейтенант Николай Балан.

"Упорядоченность служебной нагрузки, ликвидация двойных стандартов, установление единых требований относительно законности в ежедневной деятельности должностных лиц - все это должно не только содействовать восстановлению доверия и уважения со стороны граждан, но и созданию системы отношений, которые базируются на уважении человеческого достоинства... Соглашаясь на новую должность, я не колебался ни мгновенья потому, что знал -  за моей спиной надежные, проверенные временем и обстоятельствами люди. Люди, которые прошли испытания в боевых действиях... С вами я готов идти вперед и побеждать", - сказал Балан.

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