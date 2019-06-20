"С вами я готов идти вперед и побеждать", - новый командующий Нацгвардией Балан обратился к гвардейцам. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил новоназначенный командующий НГУ генерал-лейтенант Николай Балан.

"Упорядоченность служебной нагрузки, ликвидация двойных стандартов, установление единых требований относительно законности в ежедневной деятельности должностных лиц - все это должно не только содействовать восстановлению доверия и уважения со стороны граждан, но и созданию системы отношений, которые базируются на уважении человеческого достоинства... Соглашаясь на новую должность, я не колебался ни мгновенья потому, что знал - за моей спиной надежные, проверенные временем и обстоятельствами люди. Люди, которые прошли испытания в боевых действиях... С вами я готов идти вперед и побеждать", - сказал Балан.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: И.о. командующего Нацгвардией Балан на суде в Италии дал показания в защиту Маркива. ФОТО