Зеленский: Наше задание на пять лет - присоединить Украину к европейскому Единому цифровому рынку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.
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"Присоединиться к европейскому Digital Single Market – еще одно наше задание на пять лет", - сказал Зеленский.
Он также подчеркнул важность создания экосистемы BigData для возникновения инновационной экономики и обеспечения качественных интернета и мобильной связи на всей территории страны.
"Нам нужно эффективное государство. И тут стратегия у нас очень простая – тотальная цифровизация процессов. Поєтому одним из ключевых заданий нашей команды является "Государство в смартфоне".
Он подчеркнул, что видит в этом возможность не только сокращения государственных затрат, но и увеличения качества предоставляемых государством услуг.