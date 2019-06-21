Суд подтвердил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет. ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Суд занимался установлением факта проживания Саакашвили в Украине для регистрации его кандидатом в депутаты на внеочередных выборах 21 июля.

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13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Верховной Рады, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении 5 последних лет.

Тогда же он представил первую пятерку своей политической силы - "Рух нових сил".