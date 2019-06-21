Суд подтвердил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет. ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Суд занимался установлением факта проживания Саакашвили в Украине для регистрации его кандидатом в депутаты на внеочередных выборах 21 июля.
13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Верховной Рады, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении 5 последних лет.
Тогда же он представил первую пятерку своей политической силы - "Рух нових сил".