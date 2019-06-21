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21.06.19 11:49

"За одного нашего погибшего бойца, мы забираем троих. Вместе с их укреплениями", - украинские воины из 54-й бригады уничтожили позиции оккупантов в районе Катериновки. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины из 54-й бригады уничтожили позиции оккупантов в районе Катериновки Луганской области и ликвидировали троих российских террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице Юрий Мысягин и публикует видеозапись успешной атаки.

"Некоторое время назад в 54-й бригаде погиб парень. Наш земляк с Днепропетровской области. Днем это произошло. Вот была абсолютная тишина - абсолютная. Жара, солнце. А потом со стороны российско-террористических войск прилетел боеприпас. Боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й бригады, в ответ за гибель своего побратима, разнесла к чертям эту позицию врага.За одного нашего погибшего бойца, мы забираем троих, вместе с их укреплениями и это совсем минимуму", - пишет Мысягин в коментаррии к видео.

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