"Забуття гірше зради", - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
"Пять лет в подвалах наемников РФ десятки наших солдат и украинских патриотов. Пять лет изнурительной борьбы за их жизнь и достоинство, пять лет пыток и одиночества. Пять лет дискуссий и обмана. Наша обязанность напомнить президенту и всей Украины о наших солдатах, благодаря которым мы живем и пользуемся дарами мирной жизни", - заявляют организаторы пикета.
К митингующим вышел представитель АП и принял их петицию, а также пригласил инициативную группу на встречу в АП.
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук