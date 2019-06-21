"Забуття гірше зради", - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

"Пять лет в подвалах наемников РФ десятки наших солдат и украинских патриотов. Пять лет изнурительной борьбы за их жизнь и достоинство, пять лет пыток и одиночества. Пять лет дискуссий и обмана. Наша обязанность напомнить президенту и всей Украины о наших солдатах, благодаря которым мы живем и пользуемся дарами мирной жизни", - заявляют организаторы пикета.

К митингующим вышел представитель АП и принял их петицию, а также пригласил инициативную группу на встречу в АП.

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Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук