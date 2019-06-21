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21.06.19 12:20

"Забуття гірше зради", - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 июня, родственники пленных, удерживаемых наемниками РФ на оккупированном Донбассе, пикетируют Администрацию президента с целью напомнить о необходимости как можно скорейшего освобождения пленных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

"Пять лет в подвалах наемников РФ десятки наших солдат и украинских патриотов. Пять лет изнурительной борьбы за их жизнь и достоинство, пять лет пыток и одиночества. Пять лет дискуссий и обмана. Наша обязанность напомнить президенту и всей Украины о наших солдатах, благодаря которым мы живем и пользуемся дарами мирной жизни", - заявляют организаторы пикета.

К митингующим вышел представитель АП и принял их петицию, а также пригласил инициативную группу на встречу в АП.

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Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 01

Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 02
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 03
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 04
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 05
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 06

Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 07
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 08
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 09
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 10
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 11
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 12
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 13
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 14
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 15
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 16
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 17
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 18
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 19
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 20
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 21

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

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