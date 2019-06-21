"Дистанция 4,5 километра, ракета попала четко между башней и корпусом": как майор Алексей Семиженко провел самый успешный бой противотанковой батареи "Штурм-С". ВИДЕО

Сегодня Алексей Семиженко - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".
1:09 Визитка
1:40 Военная карьера до 2014 года
3:26 Противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С"
7:53 Подготовка техники и личного состава к войне, опыт участия в боевых действиях до 2014 года
13:51 Состояние боевой техники и возраст машин "Штурм-С"
16:50 Боевое крещение на Донбассе, первые потери дивизиона
27:20 Атака противника на Углегорск
28:57 Дебальцевский плацдарм
33:50 5 февраля 2015 года - первый огневой контакт -Т-64БВ
41:37 8 февраля 2015 года - Т-72Б ОБР, Т-72Б1, МТ-ЛБ
46:52 12 февраля 2015 года - еще 2 танка
55:05 Служба в армии после битвы за Дебальцево
1:00:15 Семья
Смотрите все выпуски программы "Своя война".
До войны Алексей - командир взвода в артиллерийской бригаде, имел опыт боевых действий в миротворческой миссии ООН в Африке. Участник боевых действий на Донбассе, командир батареи противотанковых управляемых ракет 44-й отдельной артиллерийской бригады. Сейчас военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Принимал участие в боевых действиях за Дебальцево зимой 2015 года. В районе Логвинового подбил 4 танка и 1 БМП российско-оккупационных войск.