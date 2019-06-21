"Дистанция 4,5 километра, ракета попала четко между башней и корпусом": как майор Алексей Семиженко провел самый успешный бой противотанковой батареи "Штурм-С". ВИДЕО

Сегодня Алексей Семиженко - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

1:09 Визитка

1:40 Военная карьера до 2014 года

3:26 Противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С"

7:53 Подготовка техники и личного состава к войне, опыт участия в боевых действиях до 2014 года

13:51 Состояние боевой техники и возраст машин "Штурм-С"

16:50 Боевое крещение на Донбассе, первые потери дивизиона

27:20 Атака противника на Углегорск

28:57 Дебальцевский плацдарм

33:50 5 февраля 2015 года - первый огневой контакт -Т-64БВ

41:37 8 февраля 2015 года - Т-72Б ОБР, Т-72Б1, МТ-ЛБ

46:52 12 февраля 2015 года - еще 2 танка

55:05 Служба в армии после битвы за Дебальцево

1:00:15 Семья

Смотрите все выпуски программы "Своя война".

До войны Алексей - командир взвода в артиллерийской бригаде, имел опыт боевых действий в миротворческой миссии ООН в Африке. Участник боевых действий на Донбассе, командир батареи противотанковых управляемых ракет 44-й отдельной артиллерийской бригады. Сейчас военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Принимал участие в боевых действиях за Дебальцево зимой 2015 года. В районе Логвинового подбил 4 танка и 1 БМП российско-оккупационных войск.