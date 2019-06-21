Бойко, Левочкин, Суркис и Папиев: люди из ближайшего окружения олигарха Фирташа идут в парламент по спискам партии "Оппозиционная платформа-За життя", - "Схемы". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

По данным журналистов проекта, интересы олигарха в украинском парламенте будут представлять Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Григорий Суркис и Михаил Папиев, которые баллотируются в Верховную Раду по списку партии "Оппозиционная платформа-За життя". Согласно последним рейтингам, все они имеют шансы получить депутатский мандат, а Фирташ получит влияние на вторую по численности фракцию в новом парламенте.