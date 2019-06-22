Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
22.06.19 20:16

Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли на застройщика Ваврыша, - Лещенко раскритиковал кандидатов "Слуги народа". ВИДЕО

Народный депутат Сергей Лещенко, подавший документы в ЦИК для регистрации кандидатом в депутаты по 220-му округу в Киеве на Подоле, раскритиковал кандидатов "Слуги народа".

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, он рассказал в эфире 24 канала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины

"Во многих округах выдвинуты люди, которых местные громады очень хорошо знают. Но они их знают в части округов как волонтеров, как активных деятелей, как людей, которые боролись за справедливость, а в некоторых - как застройщиков, бизнесменов, которые занимались сомнительными схемами, как рестораторов. Посмотрим на Киев как ключевое определение всех электоральных симпатий. Полгорода отдали "смотрящему" Ваврышу. Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли застройщика Ваврыша", - подчеркнул Лещенко.

Эту же мысль он высказал в Facebook: "Не знаю, как вы, но мы не для того убирали Порошенко с Банковой, чтобы вместо Столара в Киеве появился новый "смотрящий" - Ваврыш. Поэтому вчера с трибуны парламента я призвал Владимира Зеленского провести серьезный внутренний аудит. И разобраться, почему от "Слуги народа" по Киеву идут ставленники скандальных застройщиков.

Так случилось с моим родным Подольским округом (Виноградарь, Подол, Куреневка, Ветряные горы), где я всю жизнь выбираю своего депутата. У нас кандидатом от "Слуги народа" назначили бывшую подчиненную Ваврыша Анну Бондарь. Аналогичные сигналы поступают из других районов - якобы Ваврышу на откуп отдали половину округов Киева.

Также читайте: Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах. СПИСОК (обновлено)

Если это досадная ошибка, то ее никогда не поздно исправить - надо просто убрать кандидатов, которые идут защищать застройщиков под зонтиком "Слуги народа". С партией Зеленского "Слуга народа" происходит типичная проблема роста, когда туда проникают все, кто ловчее других работает локтями. Поэтому Владимиру Зеленскому надо взять под личный контроль ситуацию со столичными округами".

Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли на застройщика Ваврыша, - Лещенко раскритиковал кандидатов Слуги народа 01

Читайте также: Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100