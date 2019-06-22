Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли на застройщика Ваврыша, - Лещенко раскритиковал кандидатов "Слуги народа". ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, он рассказал в эфире 24 канала.

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"Во многих округах выдвинуты люди, которых местные громады очень хорошо знают. Но они их знают в части округов как волонтеров, как активных деятелей, как людей, которые боролись за справедливость, а в некоторых - как застройщиков, бизнесменов, которые занимались сомнительными схемами, как рестораторов. Посмотрим на Киев как ключевое определение всех электоральных симпатий. Полгорода отдали "смотрящему" Ваврышу. Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли застройщика Ваврыша", - подчеркнул Лещенко.

Эту же мысль он высказал в Facebook: "Не знаю, как вы, но мы не для того убирали Порошенко с Банковой, чтобы вместо Столара в Киеве появился новый "смотрящий" - Ваврыш. Поэтому вчера с трибуны парламента я призвал Владимира Зеленского провести серьезный внутренний аудит. И разобраться, почему от "Слуги народа" по Киеву идут ставленники скандальных застройщиков.

Так случилось с моим родным Подольским округом (Виноградарь, Подол, Куреневка, Ветряные горы), где я всю жизнь выбираю своего депутата. У нас кандидатом от "Слуги народа" назначили бывшую подчиненную Ваврыша Анну Бондарь. Аналогичные сигналы поступают из других районов - якобы Ваврышу на откуп отдали половину округов Киева.

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Если это досадная ошибка, то ее никогда не поздно исправить - надо просто убрать кандидатов, которые идут защищать застройщиков под зонтиком "Слуги народа". С партией Зеленского "Слуга народа" происходит типичная проблема роста, когда туда проникают все, кто ловчее других работает локтями. Поэтому Владимиру Зеленскому надо взять под личный контроль ситуацию со столичными округами".

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