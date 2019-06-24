Оккупация медиа: как Медведчук взял под контроль очередной телеканал и для чего России нужен ZIK. ВИДЕО

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14 июня стало известно, что телеканал Zik купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже Zik с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга Zik Игорь Туркевич.

Также на Цензор.НЕТ: "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые освободились из канала после его покупки соратником Виктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.