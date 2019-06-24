"Сколько здесь крымчан?", - "Да 100%"... - "А как же мечта - паспорт с курицей?" - жители оккупированного полуострова организовано выезжают за украинскими загранпаспортами в Херсон. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в будни услугами сервисного центра в Херсоне пользуется 50-60 жителей оккупированного Крыма, а в выходной - 100-150.

"С российским загранпаспортом и крымской пропиской в Европу визу не получишь. Это, как бы очевидно потому, что, сами знаете, санкции, эти дела...", - говорит один из крымчан.

Большинство из них приезжают на материк, пользуясь услугами небольших компаний, которые специализируются на так называемых паспортных турах. К примеру, из Симферополя, поездка за "биометрикой" стоит 1200 рублей в Херсон и 500 гривен обратно. Админграницу паспортным туристам приходится переходить пешком.

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