Террористы стягивают из Луганска к линии разграничения зенитно-ракетные комплексы, - "Донбасс.Реалии". ВИДЕО

Об этом свидетельствует видео, которое получил проект "Радiо Свобода" "Донбас.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Колонна из трех ЗРК Стрела и машины с расчетами выехала из Луганска сегодня (24.06.2019) в сторону линии разграничения (на Кадиевку).

Вчера местные жители сообщали о другой колонне военной техники, направлявшейся в сторону линии разграничения. По их словам, колонна двигалась в направлении Кадиевки (Стаханова).

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 20 июня в своем отчете сообщила о четырех зенитно-ракетных установках "Стрела-10", зафиксированных с беспилотника на территории Луганской области, оккупированной российскими гибридными силами.

Эта и другая техника была расположена на расстоянии отвода, однако вне мест для хранения. Также СММ ОБСЕ сообщила о 30 установках "Град", которые находились ближе линии отвода.

Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" поражает цели на высоте до 3,9 километра.

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В результате российской гибридной агрессии на востоке Украины с апреля 2014 года, по оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, погибли от 12 800 до 13 тысяч человек.